«Кубок ТандЭма‑2025»: свыше тысячи бойцов сошлись на татами

Спортсмены из 25 регионов РФ приняли участие во всероссийских соревнованиях по тхэквондо ГТФ «Кубок ТандЭма». Соревнования проходили 6 и 7 декабря в спортивном комплексе «Александрит». Почетными гостями соревнований стали президент Федерации тхэквондо ГТФ России Дамир Халилов, исполнительный директор Федерации Лейсан Халилова.

Тхэквондо ГТФ – одно из ответвлений известного корейского единоборства. Очень зрелищный и динамичный вид спорта, стремительно набирающий обороты популярности во всем мире. В Новосибирской области тхэквондо ГТФ развивается с 2018 года под эгидой профильной региональной федерации во главе с ее президентом Эмзари Труниным. Наши спортсмены очень быстро стали заявлять о себе на российской и международной аренах. Только в 2021 году они – взрослые и юные – завоевали в общей сложности более 60 медалей разного достоинства на таких представительных стартах как Кубок России и всероссийские соревнования, чемпионат и первенство России, чемпионат и первенство Европы. А в этом году спортсмены Новосибирской области участвовали в крупных чемпионате и первенстве мира, которые прошли с 22 по 27 июля в г. Аль-Эйн (Объединенные Арабские Эмираты), и вернулись с отличными результатами — 16 золотых, 6 серебряных, 7 бронзовых медалей.

Всероссийские соревнования Кубок «ТандЭма» являются значимым традиционным турниром для всех спортсменов страны.В этом году он собрал рекордное количество участников. Соперники выявляли сильнейших в нескольких дисциплинах: спарринг, спарринг стоп-балл, хъёнг, специальная техника, а также командные соревнования в этих же дисциплинах. По итогам выступления команда Новосибирской области завоевала первое место, на втором — Тюменская область, на третьем – Свердловская.