сегодня
09 декабря, 11:01
пробки
4/10
погода
-32°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
сегодня 06:30
общество

Появились подробности эвакуации вокзала на Алтае из-за провокации

Фото: Сиб.фм
В связи с инцидентом, спровоцированным неустановленными лицами, на Алтае был эвакуирован автовокзал.

Как сообщили в региональной антитеррористической комиссии, эвакуация автовокзала в Бийске, Алтайский край, была произведена из-за провокации, организованной неизвестными, преследующими интересы враждебных государств.

«За последние две недели агенты, действующие в целях недружественных стран, активизировали провокационную деятельность. Путем создания технических опасностей, а также распространения ложных сведений о минировании и чрезвычайных происшествиях, злоумышленники пытались дестабилизировать функционирование объектов транспортной инфраструктуры. Сегодняшняя провокация привела к эвакуации здания автовокзала в Бийске», — говорится в официальном заявлении.

Подчеркивается, что все деструктивные попытки были успешно предотвращены.

Ранее Сиб.фм писал историю школьника, осужденного за организацию ЧП на железной дороге.

0
Александр Борисов
журналист

