Появились подробности эвакуации вокзала на Алтае из-за провокации

В связи с инцидентом, спровоцированным неустановленными лицами, на Алтае был эвакуирован автовокзал.
Как сообщили в региональной антитеррористической комиссии, эвакуация автовокзала в Бийске, Алтайский край, была произведена из-за провокации, организованной неизвестными, преследующими интересы враждебных государств.
«За последние две недели агенты, действующие в целях недружественных стран, активизировали провокационную деятельность. Путем создания технических опасностей, а также распространения ложных сведений о минировании и чрезвычайных происшествиях, злоумышленники пытались дестабилизировать функционирование объектов транспортной инфраструктуры. Сегодняшняя провокация привела к эвакуации здания автовокзала в Бийске», — говорится в официальном заявлении.
Подчеркивается, что все деструктивные попытки были успешно предотвращены.
Ранее Сиб.фм писал историю школьника, осужденного за организацию ЧП на железной дороге.