сегодня 13:02
общество проиcшествия

Началась проверка обстоятельств пожара в педколледже №1 в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске проводится доследственная проверка по факту возгорания кровли здания Новосибирского педагогического колледжа №1 им. А.С. Макаренко, которое произошло 9 декабря 2025 года.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание проводки. Пострадавших нет.

Заельцовским межрайонным следственным отделом начата проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК («Халатность»).

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Александра Провоторова
журналист

