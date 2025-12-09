В Толмачёво строят новый ангар для обслуживания самолётов

В новосибирском аэропорту Толмачёво стартовало строительство нового ангара для техобслуживания воздушных судов. Проект официально дал старт губернатор Андрей Травников, сообщили в правительстве региона.

Глава региона отметил, что инициатива имеет комплексное значение для области. В частности, проект дал новую жизнь Бердскому электромеханическому заводу, где проведена масштабная модернизация. Кроме того, он обеспечит дополнительный экономический эффект — рост налоговых поступлений и создание новых квалифицированных рабочих мест.

Отдельно Травников подчеркнул влияние проекта на развитие образования. В регионе появились новые направления подготовки, включая обучение лётного состава. Так, автотранспортный колледж уже второй год осуществляет набор на специальность бортпроводника.

Строительство второго ангара существенно расширит инфраструктурные возможности Толмачёво и повысит эффективность обслуживания воздушных судов. Площадь комплекса составит 9 тысяч квадратных метров, а завершить работы планируют в первом квартале 2027 года. Проект создаст около 300 рабочих мест. Сумма инвестиций не раскрывается.