Министерство обороны РФ опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 25 февраля 2026 года.

По данным ведомства, подразделения группировки «Север» установили контроль над населённым пунктом Графское в Харьковской области. Сообщается о поражении ряда бригад ВСУ и нацгвардии в нескольких районах Харьковской и Сумской областей. В сводке говорится о потерях украинской стороны свыше 220 военнослужащих, уничтожении техники, артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы и склада материальных средств.

Группировка «Запад», как утверждает Минобороны, улучшила тактическое положение и нанесла удары по подразделениям ВСУ в Харьковской области и на территории Донецкой Народной Республики. Заявлены потери до 190 военнослужащих, уничтожение бронетехники, автомобилей, артиллерии и складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки, согласно сообщению, продвинулись по переднему краю и поразили формирования ВСУ в районах населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника оценены до 140 человек, также сообщается об уничтожении складов горючего и материальных средств.

Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи. В сводке говорится о поражении ряда механизированных, егерских и аэромобильных бригад, а также подразделений морской пехоты и нацгвардии. Потери украинской стороны оцениваются до 390 военнослужащих и нескольких единиц техники.

Подразделения «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны, нанеся удары по формированиям ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Сообщается о потерях до 355 военнослужащих и уничтожении техники и артиллерии.

Группировка «Днепр» нанесла поражение подразделениям ВСУ в Запорожской области. По информации Минобороны, уничтожены свыше 50 военнослужащих, техника, радиолокационная станция и склады боеприпасов.

Также заявлено, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, местам хранения БПЛА и пунктам временной дислокации формирований в 147 районах. Средства ПВО, по данным ведомства, сбили 115 беспилотников.

В Минобороны уточнили, что с начала операции уничтожены 670 самолётов, 283 вертолёта, более 117 тысяч беспилотников, 651 зенитный ракетный комплекс, свыше 27 тысяч танков и других бронированных машин, а также тысячи единиц артиллерии и специальной техники.