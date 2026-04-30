30.04.2026 21:50
общество

Аттракционы в Новосибирске начнут работать с 1 мая

В Первомайском парке Новосибирска началась подготовка аттракционов к новому сезону. Сотрудники проверяют механизмы, красят и моют оборудование. Запуск большинства каруселей запланирован на 1 мая. Об этом сообщили в Дирекции городских парков.

Перед открытием специалисты завершают технический осмотр и приводят территории в порядок.

В дирекции уточнили, что сроки старта и график работы могут различаться в зависимости от парка. Посетителям рекомендуют заранее сверять актуальную информацию на официальных сайтах и страницах парков в соцсетях.

Ранее Сиб.фм публиковал программу на 1 мая в Новосибирске.

