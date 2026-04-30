«Бессмертный полк» в Новосибирске начнется от часовни Николая Чудотворца

Девятого мая после военного парада на площади Ленина в Новосибирске стартует шествие «Бессмертного полка». Колонна с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и героев спецоперации начнет движение от часовни Николая Чудотворца и проследует по Красному проспекту до Дома офицеров, сообщили в мэрии.

Построение участников — с 9:00 на Красном проспекте, 17а. Парад войск Новосибирского гарнизона начнется в 10:00. После него пройдет акция «Всем миром, всем народом!» с выносом Знамени Победы и знамен сибирских дивизий, а затем — шествие.

Жителей просят заранее планировать маршруты из-за временных ограничений движения. Те, кто не сможет прийти, могут присоединиться онлайн до 6 мая на сайте «Бессмертного полка».

Там же можно загрузить фото ветерана, улучшить снимок и поделиться историей героя в соцсетях.