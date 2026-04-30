Двухэтажный дом 1935 года постройки снесут в Первомайском районе

В Первомайском районе Новосибирска планируется снести двухэтажный деревянный дом, признанный аварийным. Информация о закупке опубликована на портале Госзакупок.

Здание расположено на улице Тельмана, 14. Оно было построено в 1935 году, его возраст составляет 91 год. Дом подлежит расселению.

Начальная цена контракта — 1,54 миллиона рублей. В смету включены обрушение строения, вывоз мусора на полигон, засыпка траншеи и выравнивание грунта бульдозером.

Заказчиком работ выступает департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Заявки от подрядчиков принимаются до 8 мая. Согласно условиям, подрядчик должен снести здание не позднее чем через 10 рабочих дней после заключения муниципального контракта.

