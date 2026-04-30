82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 мая, 23:15
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
02 мая, 23:15
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
30.04.2026 18:00
общество

Двухэтажный дом 1935 года постройки снесут в Первомайском районе

Фото: Яндекс. Карты / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Первомайском районе Новосибирска планируется снести двухэтажный деревянный дом, признанный аварийным. Информация о закупке опубликована на портале Госзакупок.

Здание расположено на улице Тельмана, 14. Оно было построено в 1935 году, его возраст составляет 91 год. Дом подлежит расселению.

Начальная цена контракта — 1,54 миллиона рублей. В смету включены обрушение строения, вывоз мусора на полигон, засыпка траншеи и выравнивание грунта бульдозером.

Заказчиком работ выступает департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Заявки от подрядчиков принимаются до 8 мая. Согласно условиям, подрядчик должен снести здание не позднее чем через 10 рабочих дней после заключения муниципального контракта.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске в 2026 году капитально отремонтируют 472 многоквартирных дома.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Тимур Панкратов
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.