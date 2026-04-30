Губернатор Новосибирской области награжден медалью МЧС России

В сквере Спасателей Новосибирска торжественно отметили 377 лет со дня образования Пожарной охраны России. На мероприятии собрались сотрудники МЧС, ветераны, добровольцы и кадеты.

Начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов подчеркнул, что профессионализм и преданность делу огнеборцев – залог защиты населения. Губернатор Андрей Травников пожелал пожарным «сухих рукавов» и вручил награды. Сам глава региона получил медаль «XXXV лет МЧС России».

Медали «За спасение на пожаре» удостоены: младший сержант Никита Гоппе, спасший четырех детей; лейтенант Владимир Григорьев, вынесший из огня пожилую женщину; старший сержант Александр Дулин, эвакуировавший хозяина горящей квартиры и еще шестерых человек.

Благодарности губернатора вручили еще четверым сотрудникам. Память погибших на боевом посту почтили минутой молчания. Завершилось торжество возложением цветов к памятнику Героям мирного времени.

