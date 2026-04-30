«РЖДстрой» после вмешательства прокуратуры выплатил долг 17,5 млн рублей малому бизнесу

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о закупках. Выяснилось, что строительно-монтажный трест № 12 — филиал ОАО «РЖДстрой» — не оплатил подрядчику из числа малого бизнеса выполненные работы на объектах железнодорожного транспорта.

Сумма задолженности превысила 17,5 миллиона рублей.

После вмешательства надзорного ведомства долг перед организацией был полностью погашен. Кроме того, по постановлению прокурора юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.30.4 КоАП РФ за нарушение срока оплаты по договору.

Штраф назначен, задолженность погашена. Таким образом, транспортная прокуратура восстановила права субъекта малого предпринимательства.