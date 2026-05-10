Работаем или отдыхаем 11 мая?

У россиян в мае 2026 года было два периода по три выходных подряд, и завершает череду выходных понедельник, 11 мая. Этот день официально является нерабочим для всех, кто трудится по стандартной пятидневной рабочей неделе, а для школьников, обучающихся по такому же графику, он также свободен от занятий.

В 2026 году главный праздник День Победы – выпал на субботу, 9 мая. Согласно Трудовому кодексу РФ, если нерабочий праздничный день совпадает с обычным еженедельным выходным, его переносят на ближайший следующий за ним рабочий день. Таким образом, праздничный выходной субботы перешёл на понедельник, 11 мая.

В итоге майские торжества в честь Дня Победы подарили жителям страны трёхдневный период отдыха, который начался в саму праздничную субботу, продолжился в воскресенье, 10 мая, и завершиться завтра, перенесённым выходным.

