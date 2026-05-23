вчера 17:30
общество

Под Новосибирском построят новую поликлинику почти за миллиард рублей

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
В Новосибирской области построят новую поликлинику для жителей Карасука. Итоги конкурса по выбору подрядчика подвели 22 мая.

Новый объект появится для Карасукской ЦРБ. Подрядчику предстоит выполнить проектирование, строительство и ввод здания в эксплуатацию.

Финансирование проекта предусмотрено из бюджета региона. В конкурсе участвовали две компании. Во время торгов стоимость контракта снизилась на пять миллионов рублей.

Итоговая цена проекта составила 971,2 миллиона рублей. По условиям контракта новую поликлинику должны сдать до 1 декабря 2028 года.

Под строительство выделили участок площадью около 1,4 гектара. Медучреждение рассчитано на 310 посещений в смену. Из них 230 мест предусмотрены для взрослых пациентов и 80 — для детского

Игорь Кириченко
Журналист

