Продовольственный склад XIX века в Сузуне продают за рубль — но реставрация обойдётся дорого

Администрация Сузунского округа выставила на торги продовольственный склад местного медеплавильного завода. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Стартовая цена лота — один рубль. Объявление опубликовано на официальном сайте по реализации государственного и муниципального имущества.

Склад построили в 1956 году. Его площадь составляет 155,2 квадратных метра. Состояние здания оценивается как неудовлетворительное, хотя кадастровая стоимость превышает 1,2 миллиона рублей.

Участие в аукционе требует внесения задатка в размере 252,3 тысячи рублей. Шаг торгов — 60 тысяч рублей. Победитель также получит в аренду земельный участок на время проведения реставрационных работ. Собственник должен подготовить проект реставрации до июня 2028 года, а завершить все работы — до конца 2029 года.

Сузунский медеплавильный завод начали строить в 1764–1765 годах. С 1766 года на его базе работал монетный двор.

