В Новосибирске три вида опасных вредителей угрожают дачным посадкам уже в мае

В Новосибирской области в мае дачные посадки оказались под угрозой сразу из-за трёх опасных вредителей. Об этом Сиб.фм сообщил агроном Илья Воробьёв.

Он отметил, что холодная весна не уничтожила насекомых. Они временно снизили активность и начнут массово появляться при первом потеплении.

Первым опасным вредителем названа крестоцветная блошка. Она поражает капусту, редис и репу. Насекомое быстро повреждает листья и делает их похожими на решето.

Для борьбы специалист рекомендует использовать зольную смесь с табачной пылью. Обработку советуют проводить утром. Также допускается применение препаратов по инструкции в случае сильного заражения.

Второй угрозой назван долгоносик. Он поражает клубнику и малину. Вредитель откладывает яйца в бутоны, что приводит к повреждению ягод.

Агроном советует проводить обработку до начала цветения. Подходят биопрепараты, которые работают при низких температурах. Химические средства он рекомендует применять с осторожностью.

Третьим вредителем стала тля. Сейчас она находится на молодых побегах деревьев. При потеплении её численность может резко вырасти.

Для профилактики специалист рекомендует опрыскивание раствором с добавлением аминокислотных стимуляторов и нашатырного спирта. По его словам, это помогает укрепить растения и снизить риск заражения.