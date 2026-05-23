В Новосибирске выставили на продажу нефтеперерабатывающий завод за 85 млн рублей

В Новосибирске на продажу выставили нефтеперерабатывающий бизнес. Объект оценивают в 85 млн рублей.

Речь идёт о предприятии, расположенном в районе Криводановки. Бизнес работает в сфере переработки природных ресурсов.

По данным объявления, компания функционирует около восьми лет. Организационная форма — ООО. В штате числятся 22 сотрудника.

Финансовые показатели указывают на стабильную деятельность. Средняя выручка оценивается примерно в 60 млн рублей в месяц. Расходы составляют около 1,2 млн рублей. Чистая прибыль может достигать 4 млн рублей в месяц.

Производственная мощность предприятия заявлена на уровне до 1800 тонн нефти ежемесячно. Срок окупаемости бизнеса оценивают примерно в два года.

Земельный участок находится в собственности. Его площадь составляет около 900 квадратных метров.

Продавец указывает, что объект может приносить прибыль до 8 млн рублей в месяц. Итоговые показатели зависят от загрузки и объёмов переработки.