Врачи из Новосибирска провели сложнейшую операцию на сердце малышки из Иркутска — девочка спасена

Кардиохирурги новосибирского НМИЦ имени Мешалкина провели уникальную операцию в Иркутской областной детской больнице и параллельно обучили местных врачей новой методике, разработанной в Израиле. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

Заведующий научно-исследовательским отделом врождённых пороков сердца Центра Мешалкина, доктор медицинских наук Илья Сойнов вместе с коллегами помог иркутским специалистам выполнить радикальную коррекцию тетрады Фалло — сложного сердечного порока, требующего комплексного подхода. Операция стала возможной благодаря использованию клапана, сформированного из собственных тканей пациентки. Он будет расти вместе с ребёнком, что позволит избежать повторных хирургических вмешательств в будущем.

Вместе с Сойновым в работе участвовали заведующий детской реанимацией Центра Илья Велюханов и ведущий перфузиолог Роман Калинин, которые также курировали послеоперационное восстановление малышки. По словам специалистов, пятимесячная пациентка из Иркутска стала самой маленькой девочкой, перенёсшей подобную операцию.

Иркутские хирурги отметили, что этой методике всего пять лет и применяют её лишь в нескольких российских клиниках. Теперь, благодаря новосибирским коллегам, в Иркутской областной детской больнице готовы самостоятельно проводить такие операции.

