До 15 баллов сверху: кому из абитуриентов вузы добавят очки к ЕГЭ

РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ разъяснили правила начисления дополнительных баллов за индивидуальные достижения при поступлении в вузы. Максимальная прибавка может составить до 15 баллов — это нередко решает судьбу зачисления, особенно на популярные направления.

Все достижения делятся на две группы: общие и целевые. Суммируя их, можно получить весомую прибавку к результатам ЕГЭ.

Конкретный перечень и количество баллов за каждое достижение каждый университет устанавливает самостоятельно. Но есть верхняя планка — суммарно не более 10 баллов.

Вот что почти наверняка принесёт вам плюсы:

· Золотой значок ГТО (сдавать нормативы лучше заранее)

· Аттестат о среднем образовании с отличием или диплом колледжа с отличием

· Участие и победы в школьных олимпиадах (уровень значения не имеет, но чем выше, тем больше шансов)

· Волонтёрская деятельность — нужна подтверждённая книжка добровольца

· Прохождение военной службы по призыву или контракту

· Дополнительное образование творческой или спортивной направленности (музыкальные школы, спортсекции с разрядами)

· Статус победителя или призёра чемпионата «Абилимпикс» (национального или международного) — это особенно актуально для людей с инвалидностью

Целевые достижения: ещё до 5 баллов

Эта категория касается тех, кто поступает на целевые места (обучение под конкретного заказчика — завод, больница, школа и т.д.).

Баллы начисляются за участие в профориентационных мероприятиях, которые организовал будущий работодатель. Например, профильные смены, экскурсии на производство, лекции от сотрудников компании.

Сколько именно:

· Для программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры — 5 баллов.

· Для аспирантуры — от 1 до 5 баллов (вуз решает сам).

Ректор РГГУ Андрей Логинов отметил, что вузы хотят поддерживать не только олимпиадников и отличников, но и неравнодушных людей — волонтёров, патриотов, военнослужащих, а также людей с ограниченными возможностями, которые стремятся учиться и социализироваться.

Документы, подтверждающие ваши достижения (грамоты, удостоверения, справки), нужно подать не позднее дня завершения приёма документов в выбранном вузе. Опоздаете — баллы не зачтут. Готовьте пакет заранее.