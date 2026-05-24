Гендер-пати на концерте «Иванушек»: будущие родители выбрали сцену «Сибирь-Арены» для главного раскрытия тайны

В разгар выступления «Иванушек International» в новосибирской «Сибирь-Арене» случилось неожиданное. Прямо на танцполе, под всеобщие аплодисменты, случилось гендер-пати. Будущие папа и мама узнали пол своего малыша. «Ещё одна фанатка Иванушек будет!» — объявила группа со сцены. Толпа взревела: «Девочка!». Молодые люди не сдерживали слёз. Пара уже 8 лет вместе и это будет их первый ребенок. Вечер, который обещал быть просто ностальгией, стал для двоих началом новой главы.