сегодня 14:25
проиcшествия

Ночной пожар на складе автозапчастей в Новосибирске полностью потушили

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Пожарные полностью ликвидировали крупное возгорание на складе автозапчастей в Калининском районе Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, это удалось сделать к 09:46 по местному времени.

Напомним, сообщение о пожаре в двухэтажном здании складского и производственного назначения на улице Богдана Хмельницкого поступило в 1:07. Пламя успело охватить полторы тысячи квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Всего к тушению привлекались 75 человек и 24 единицы техники, из которых 57 сотрудников и 17 машин были задействованы от МЧС России. Причины пожара устанавливаются.

Наталья Шлюшинская
журналист

