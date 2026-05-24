Новосибирским автомобилистам рассказали о новых штрафах с 1 июня

Жителям Новосибирска рассказали о новых правилах и штрафах для автомобилистов, которые начнут действовать летом 2026 года. Изменения затронут сразу несколько популярных нарушений.

С 1 июня за выезд на встречную полосу, который зафиксирует дорожная камера, водителям будет грозить штраф 7500 рублей. Если нарушение заметит инспектор ГИБДД, автомобилиста по-прежнему могут лишить прав на срок от четырёх до шести месяцев.

Повторное нарушение в течение года может привести к лишению водительского удостоверения на один год.

Также вводится единый федеральный штраф за неоплаченную парковку. Его размер составит 3500 рублей. Ранее сумма зависела от региона. После остановки автомобиля водителям дадут 15 минут на оплату парковки.

С 1 июля усилят контроль за тонировкой. Сотрудники начнут использовать приборы с автоматической фиксацией результатов проверки. Размер штрафов при этом останется прежним.

Изменения коснутся и использования телефонов за рулём. Наказывать смогут не только за разговоры во время движения, но и за переписку, просмотр экрана и любые действия с устройством в руке.

Дополнительно уточняются правила пропуска пешеходов. Нарушением теперь могут признать ситуацию, когда водитель не уступил дорогу даже остановившемуся пешеходу.

Под отдельный контроль попадут государственные номера. Автомобилистов обяжут следить за их чистотой при любой погоде. За нечитаемые номера предусмотрены штрафы.

Также внимание будут уделять нештатным источникам света в фарах. За использование неподходящего оборудования водителям грозят штрафы и требование устранить нарушение.