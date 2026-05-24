сегодня 10:55
общество

Поликлинику за 971 миллион хотят построить в Новосибирской области в 2028 году

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
В Новосибирской области определился подрядчик для строительства новой поликлиники в Карасуке. Итоги конкурса подвели 22 мая, участие в торгах приняли два претендента. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Победитель аукциона должен будет выполнить работы по проектированию и строительтву, а также ввести в эксплуатацию здание медучреждения. Новая поликлиника будет относиться к Карасукской центральной районной больнице.

В ходе конкурентной борьбы начальная цена контракта незначительно снизилась: с 976,1 миллиона рублей до 971,2 миллиона. Согласно условиям договора, сдать поликлинику подрядная организация обязана к 1 декабря 2028 года.

Под строительство выделен земельный участок площадью около 1,4 гектара. Проектная мощность будущей поликлиники рассчитана на 310 посещений в смену. Принимать пациентов здесь будут по смешанному профилю: взрослое отделение сможет обслуживать до 230 человек, детское – ещё 80.

Наталья Шлюшинская
журналист

