Толпа поёт «Тополиный пух». Легендарная группа Иванушки зажигает в «Сибирь-Арена» – ОНЛАЙН

В «Сибирь-Арена» проходит концерт группы Иванушки, исполнителей хитов «Тополиный пух», «Колечко», «Кукла». Корреспондент Сиб.фм находится на концерте и сообщает, что там происходит. Следите за обновлениями.

«Сибирь-Арена» преображается на глазах: тысячи фанатов стекаются ко входу, в фойе играют старые кассетные записи группы. Возраст зрителей — от 20 до 50+. Оно и понятно: «Иванушки» — это символ целой эпохи. Сегодня группа отмечает 30-летие, и атмосфера уже праздничная.

Танцпол и фанзона уже дышат в спину друг другу: здесь примерно тысяч пять-семь человек, и зал продолжает наполняться. Концерт ещё не начался, но воздух уже звенит. В толпе мелькают маски с лицами артистов, чья-то футболка с надписью «СССР», а в самой гуще — девушка в свадебном платье, словно собралась венчаться с музыкой своей юности. Народ всё прибывает.





«Иванушки» вышли на сцену — и зал взорвался. Первые аккорды «Где-то я, где-то ты» — и тысячи голосов подхватили, словно не было этих тридцати лет. Далее исполнили композицию «Кукла Маша». Танцпол качается, фанзона не молчит ни секунды. Вечер начался.

Исполнили «Билетик в кино» и «Капельку света». Сейчас группа исполняет композицию «Золотые облака».

Прямо сейчас в «Сибирь-Арене» группа «Иванушки International» исполнила песню «Облака». Композиция посвящена бывшему солисту коллектива Игорю Сорину, погибшему в 1998 году. Зал встретил песню стоя, в воздух подняты телефоны с включёнными фонариками.

После — спели песню про туман, а далее — «два бездонных океана глаз».

Антракт на концерте «Иванушек» в «Сибирь-Арене»: в фан-зоне девушки сидят прямо на полу и красят губы. Зеркальца достают из клатчей, помады передают по кругу. Кто-то поправляет стрелки, кто-то расчёсывает волосы — готовятся ко второму отделению, как перед важным свиданием. Танцпол на минуту превратился в огромную женскую комнату.