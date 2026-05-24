Трое суток ареста за непогашенный штраф получил житель Новосибирской области

Житель Кочковского района отправился под арест на трое суток за нежелание платить штраф. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Сорокатрёхлетний мужчина, нигде официально не трудоустроенный и злоупотребляющий спиртным, ранее был привлечён к административной ответственности за появление в общественном месте в пьяном виде. Однако назначенный судом штраф гражданин проигнорировал и предпочёл скрываться от судебных приставов.

Однако недавно должника задержали и принудительно доставили в отделение. В отношении него составили протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Рассмотрев все обстоятельства, суд назначил неплательщику административный арест. Стоит отметить, что трое суток за решёткой не освобождают его от уплаты ранее назначенного штрафа. В ведомстве напомнили, что отбытие наказания не аннулирует долговые обязательства перед государством. Если мужчина продолжит уклоняться от выплаты, к нему будут применены дальнейшие меры принудительного взыскания.