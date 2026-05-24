Высказывание офицера из Новосибирска Борматова заметили на баннере в Москве

На Новом Арбате появился баннер с фотографией нашего земляка – офицера из Новосибирска, автора проекта «Герои с нашего двора» Александра Борматова. Рядом со снимком – его слова, сказанные на Всероссийском форуме «Репутация»: «Знать историю, уважать старших, понимать происходящее – это основа».

Сам участник СВО узнал об этом, находясь «за лентой», снимок ему прислали недавно. В разговоре с Сиб.фм офицер признался: новость стала для него полной неожиданностью – и очень тёплой.

«Неожиданно и приятно, находясь «за лентой» иметь возможность передать привет жителям нашей Родины из самого сердца столицы. Благодарю Форум "Репутация" за добрый сюрприз», — написал Александр Борматов в соцсетях.

На форум «Репутация» – масштабную всероссийскую площадку, где собираются лидеры общественного мнения, представители власти, бизнеса и культуры – Александр Борматов попал во время одной из командировок. Выступал перед большой аудиторией. Форум собрал специалистов из разных сфер, известных людей и лидеров общественного мнения. Среди выступавших были крупные медийные личности, журналисты, руководители из Администрации Президента и другие спикеры. К слову, на соседнем баннере размещено высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой. Простые и честные слова сибиряка, видимо, пришлись по душе организаторам – и тезисы из его речи решили разместить на баннере.

Сам Борматов скромно считает, что дело тут не только в ярком высказывании: за плечами у него – реальная боевая работа, конкретные результаты, о которых он, впрочем, говорит без лишнего пафоса. И, возможно, именно это сочетание – слово и дело – и побудило организаторов выбрать именно его для этого баннера

«Получилась такая интересная ситуация, что вот такой баннер со мной. Я сам не ожидал, что так выйдет», — скромно отмечает Александр Борматов.

Скоро форум «Репутация» вновь организует мероприятие. Александр Борматов выразил надежду, что если получится, и если отпустит командир – снова выступит, пообщается, поделится тем, что сейчас считает самым важным. А пока его фотография смотрит на москвичей и гостей столицы с Нового Арбата – как привет из Сибири и с передовой.