вчера 16:47
общество

Назойливого бобра нашла дачники из Новосибирска

Фото: Сиб.фм / скриншот из видео
Жители посёлка Кудряши заметили на своём участке крупного бобра. Об этом они рассказали «Прецеденту» 25 мая.

По словам домовладельцев, животное ночью прогрызло деревянный забор и пробралось в огород. Утром хозяин дома Константин К. обнаружил в ограде большую дыру. Затем он увидел самого бобра под елью.

Супруга хозяина Светлана отметила, что сначала отнеслась к ситуации с удивлением. Но позже поняла, что животное может нанести серьёзный вред участку. Бобёр может повредить деревья и продолжить разрушать ограждение.

Попытка прогнать животное не удалась. По словам семьи, бобёр весом около 20 килограммов не отреагировал на действия хозяев и остался на месте.

Игорь Кириченко
Журналист

