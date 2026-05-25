Новосибирцы получили 438 тысяч больничных выплат на общую сумму 8 миллиардов рублей

Работающие жители Новосибирской области с начала года получили от Социального фонда около 438 тысяч выплат по больничным листам. Общая сумма перечислений превысила 8 миллиардов рублей. Данные привели в пресс-службе мэрии со ссылкой на региональное отделение СФР.

Речь идёт о пособиях по временной нетрудоспособности из-за болезни, беременности, родов, а также о выплатах при рождении ребёнка или травме на производстве. Работодатели отчисляют страховые взносы за официально трудоустроенных сотрудников, и при наступлении страхового случая фонд переводит деньги. Помимо пособий по болезни, семьям выплачивают единовременную помощь при рождении ребёнка, а затем ежемесячное пособие до полутора лет. В случае производственной травмы или профессионального заболевания положены страховые выплаты и компенсация на реабилитацию.

Индивидуальным предпринимателям, чтобы получать такие выплаты, необходимо добровольно зарегистрироваться в Социальном фонде и платить взносы за себя.

