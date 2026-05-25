В Новосибирске сохраняют исторический облик города: в программу капремонта в этом году вошли более 100 фасадов

В Новосибирске продолжается работа по восстановлению архитектурного наследия: специалисты приводят в соответствие с первоначальным замыслом фасады домов, уделяя особое внимание исторической застройке. О ходе реализации программы сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем канале МАХ, отметив, что при реставрации важно учитывать стилистику сооружений и общий контекст городской среды.

Ежегодно в программу капитального ремонта в Новосибирске включают более сотни многоквартирных домов. В текущем сезоне работы уже ведутся на 65 объектах, на шести из них реставрация фасадов полностью завершена. Для достижения качественного результата необходима слаженная координация с Фондом модернизации и развития ЖКХ, управляющими организациями и собственниками помещений.

Отдельное внимание уделяется сохранению аутентичного облика как новых, так и исторических зданий. С этой целью ведётся работа по оформлению архитектурных паспортов — на сегодняшний день их уже выдано 379. Параллельно проводится разъяснительная кампания среди федеральных, муниципальных и частных структур о важности соблюдения единых стандартов благоустройства.

Сотрудничество с Новосибирским отделением Союза архитекторов России позволяет точно воссоздавать историческую цветовую гамму при обновлении экстерьеров. В числе объектов, запланированных к реставрации в этом году, — здание на ул. Урицкого, 24/ ул. Ленина, 9, где уже стартовали работы по восстановлению фасада. Здание, построенное в 1955 году, находится в историческом центре города и отличается особой архитектурой: колонны, балконы, сложные фасады. Полностью завершить обновление фасада планируют в октябре 2026 года.

Мэр Новосибирска лично оценил качество ремонта нескольких многоквартирных домов на улице Богдана Хмельницкого, где также ремонтируют фасады в рамках региональной программы капремонта МКД. Глава города отметил, что дома на Богдана Хмельницкого с богатой историей, для части из них установлен статус культурного наследия. Решения по внешнему виду ремонтируемых фасадов принимается с учетом мнения жителей, архитекторов и специалистов мэрии.

Также в программу реставрации этого года вошли дома на ул. Потанинской, 3; ул. Советской, 20; ул. Ленина, 13; ул. 25 лет Октября, 6.