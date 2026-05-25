вчера 17:48
общество

В Новосибирской области остаются подтопленными 39 участков и один жилой дом

В Новосибирской области за последнюю неделю подтопило 39 приусадебных участков. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов на оперативном совещании у губернатора 25 мая.

Также вода затопила 16 дачных участков, шесть дачных домов, один жилой дом и три участка дорог.

При этом спасателям удалось устранить последствия паводка на части территорий. За неделю вода ушла из двух садовых домов, одного жилого дома, а также с 52 приусадебных и 76 дачных участков.

По данным МЧС, с начала паводкового сезона в регионе пострадали уже 1804 объекта. В их числе 1123 дачных участка, 388 приусадебных территорий, 114 дачных домов, 68 жилых домов, 108 участков дорог и три моста.

