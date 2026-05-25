В Новосибирской области восстановят почти 4 тысячи гектаров леса

В Новосибирской области начался ежегодный сезон лесовосстановления. В 2026 году специалисты регионального министерства природы планируют восстановить лесной фонд на площади 3846,4 гектара.

Работы будут проводить двумя способами. Искусственное лесовосстановление с высадкой саженцев охватит 882,2 гектара. Ещё 2964,2 гектара восстановят за счёт естественного зарастания лесных территорий.

В министерстве отметили, что приживаемость молодых лесных культур в регионе стабильно превышает 85%. Для контроля специалисты регулярно проверяют состояние посадок.

Если на отдельных участках деревья приживаются хуже нормы, там проводят дополнительные высадки. Такой подход позволяет сохранить высокую эффективность работ.

Власти региона подчёркивают, что системное восстановление лесов помогает поддерживать экологический баланс и сохранять природные ресурсы области.