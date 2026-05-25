вчера 17:20
общество

Жителя Татарска обвиняют в краже денег, телефона и паспорта у знакомых — дело передано в суд

Фото: Сиб.фм / УМВД России
В Татарске перед судом предстанет 49-летний местный житель. Мужчину обвиняют в двух кражах и хищении чужого паспорта. Обвинительное заключение по делу утвердил Татарский межрайонный прокурор. Информацию предоставила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, в январе 2026 года фигурант, гостя у знакомых, совершил сразу несколько противоправных действий. Сначала он дождался, когда хозяин одной из комнат выйдет, и забрал со стола 10 тысяч рублей. Спустя несколько дней в другом доме мужчина дождался, пока владелец квартиры уснёт, и похитил его мобильный телефон вместе с паспортом.

Уголовное дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин возмутился этнобандой, которая склоняет новосибирских школьников к кражам.

Кристина Уколова
Журналист

