Жителя Татарска обвиняют в краже денег, телефона и паспорта у знакомых — дело передано в суд

В Татарске перед судом предстанет 49-летний местный житель. Мужчину обвиняют в двух кражах и хищении чужого паспорта. Обвинительное заключение по делу утвердил Татарский межрайонный прокурор. Информацию предоставила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, в январе 2026 года фигурант, гостя у знакомых, совершил сразу несколько противоправных действий. Сначала он дождался, когда хозяин одной из комнат выйдет, и забрал со стола 10 тысяч рублей. Спустя несколько дней в другом доме мужчина дождался, пока владелец квартиры уснёт, и похитил его мобильный телефон вместе с паспортом.

Уголовное дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.

