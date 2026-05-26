сегодня 04:30
общество

Новосибирск зальёт дождём – подробный прогноз на в июнь-2026

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
В Новосибирске опубликован прогноз погоды на июнь 2026 года. Метеорологи ожидают переменчивый характер начала лета с заметными температурными скачками.

По данным синоптиков, в течение месяца температура воздуха может подниматься до +30...+33 градусов. Однако в начале июня прогнозируется похолодание. Днём температура может опускаться до +11 градусов, ночью — до +2.

Средняя температура месяца составит около +23 градусов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Погода». При этом большую часть времени ожидается облачная погода с периодическими осадками и небольшим количеством солнечных дней.

Сервисы «Метеовести» и «Фобос» отмечают, что пик летней жары придётся на конец июня. В этот период температура воздуха может достигать +28 градусов.

По данным RusMeteo, устойчивое потепление выше +30 градусов установится после 14 июня. Вместе с этим в регион могут прийти грозы, ливни и резкие изменения погодных условий.

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
