Руководство Центросоюза РФ и губернатор Новосибирской области поздравили СибУПК с юбилеем

21 мая 2026 года в Сибирском университете потребительской кооперации прошло торжественное заседание к 70-летию вуза.

Масштабное мероприятие объединило около 450 гостей: делегации Центросоюза РФ во главе с Дмитрием Зубовым, губернатора НСО Андрея Травникова, руководителей потребительских союзов Сибири и Дальнего Востока, директоров техникумов кооперации, студентов и выпускников.

Дмитрий Зубов отметил, что главное достижение университета — молодёжь: более 100 тысяч студентов обучаются в системе образования потребительской кооперации. «Я горжусь, что в нашей системе студенты очень высоко идеологически подготовлены».

Он вручил коллективу Почётную грамоту Центросоюза РФ, сотрудники вуза награждены медалями «За вклад в развитие потребительской кооперации России».

Губернатор Андрей Травников подчеркнул: СибУПК занимает максимальную государственную позицию, выпускники работают в органах власти и реальном секторе экономики НСО.

Губернатор наградил ректора Валентину Бакайтис Почётной грамотой, проректору по молодёжной политике Елене Вовк объявлена Благодарность. Губернатор также наградил коллектив вуза за значительный вклад в подготовку специалистов.

Ректор СибУПК, доктор технических наук, профессор Валентина Бакайтис отметила, что достижения вуза тесно связаны с твердым и мудрым руководством Центросоюза и его командой. «Есть такой лозунг в потребительской кооперации «В единении – сила». Мы сейчас особенно ощущаем это единение».

В рамках праздника состоялось открытие Лаборатории искусственного интеллекта и Лаборатории психологии, гости оценили 29 учебных мастерских и лабораторий, включая специализированный зал самбо, Центр сервисных компетенций (Кулинарную школу), учебный магазин, юридическую клинику, зал судебных заседаний.

Студенты представили деятельность Штаба студенческих отрядов, военно-патриотического клуба «БАРС», спортклуба «СпортКООП», волонтёрского клуба «ДоброКООП».

За 70 лет СибУПК подготовил свыше 125 тысяч специалистов, реализует более 50 образовательных программ, обеспечивая бесшовное образование в кооперативной системе России и открывая новые горизонты развития вуза.