сегодня 12:00
общество

В Ленинском районе Новосибирска не нашлось инвесторов для застройки 4,9 гектара

Фото: Сиб.фм / Freepik
Торги на комплексное развитие территории в Ленинском районе Новосибирска признаны несостоявшимися — ни один инвестор не подал заявку. Информация об этом появилась на электронной площадке.

Заявки принимались до 22 мая. На продажу выставили участок площадью 4,9 гектара в границах улиц Порт-Артурской, Титова, Связистов и Толмачевской. Победитель должен был построить здесь 12,3 тысячи квадратных метров жилья. Кроме того, застройщику предстояло за свой счёт проложить инженерные сети, построить дороги с примыканиями к существующим трассам и создать 36 учебных мест в строящейся школе.

Начальная стоимость лота составляла 70,4 миллиона рублей. Договор планировали заключить на девять лет. Организатором торгов выступило АО «АРЖС НСО».

Кристина Уколова
Журналист

