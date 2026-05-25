В Октябрьском районе Новосибирска высадили более 50 крупных деревьев

В Октябрьском районе Новосибирска возобновили работы по озеленению. С наступлением весны на восьми улицах высадили более 50 крупных деревьев.

В числе новых посадок — ели, сосны, кедры и рябины. Саженцы приобрели за счёт средств, сэкономленных в прошлом сезоне по программе озеленения.

Новые деревья появились на улицах Виталия Потылицына, Лескова, Якушева, Бориса Богаткова, Ключ-Камышенское Плато, Высокогорной и Лазурной, а также в Закаменском микрорайоне. Всего высадили 22 ели, 10 сосен, 9 кедров и 12 рябин.

Отдельно в рамках акции «Сад Памяти» в сквере Героев Донбасса посадили 30 берёз и 15 черёмух. Эти деревья высадили в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что такие проекты помогают развивать городскую среду и сохранять память. Он также сообщил, что в прошлом году в городе высадили более 32 тысяч деревьев и кустарников и благоустроили 11 парков.

Летом работы по озеленению продолжат. В планах — реконструкция газонов на улице Большевистской и новые посадки на улице Кирова. Также рассматривается участок между улицами Бориса Богаткова и Гурьевской.

В озеленении участвуют и жители города. Частный питомник предложил передать 90 саженцев дуба. Для них сейчас подбирают место.