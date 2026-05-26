сегодня 07:36
общество

В Новосибирске ушёл из жизни тренер футбольного клуба «Лидер» Денис Игнатьев

Фото: Новосибирская областная федерация футбола / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

После продолжительной болезни скончался футболист и тренер Денис Игнатьев, Печальную новость сообщили в Новосибирской областной федерации футбола.

Денис Игнатьев был тренером в клубе «Лидер». Коллеги и воспитанники запомнили его не только как талантливого профессионала, но и как человека большой души. Именно под чутким руководством Дениса Игнатьева многие юные спортсмены делали свои самые первые шаги в футболе, чтобы впоследствии успешно перейти в ведущие детско-юношеские школы города.

Его искренне любили подопечные, а преданность тренерскому делу оставила глубокий след в сердцах всех, кто его знал. Память о наставнике сохранят многочисленные воспитанники и всё футбольное сообщество региона.

Наталья Шлюшинская
журналист

