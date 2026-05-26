В Новосибирской области будут судить водителя «Почты России», похитившего 52 тысячи рублей

Татарская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника АО «Почта России». Мужчина обвиняется в присвоении вверенных ему денежных средств, его дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, обвиняемый трудился водителем и отвечал за перевозку корреспонденции и наличности между почтовыми отделениями. В пути по федеральной трассе у него возник умысел залезть в служебный сейф, установленный в автомобиле.

14марта 2026 года мужчина остановился на АЗС, вскрыл брезентовую сумку с деньгами и забрал 52 тысячи рублей. Сделав это, он поехал дальше и доставил оставшуюся сумму адресату. Пропажу почти выявили во время приёмки поступивших средств.

Экс-сотрудник почты полностью признал вину в содеянном. Причинённый ущерб к настоящему моменту возмещён в полном объёме, что, вероятно, будет учтено при вынесении приговора. Уголовное дело рассматривается по части 1 статьи 160 УК РФ.