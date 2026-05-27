Cadillac 2026 года с красным салоном продают в Новосибирске за 39 миллионов рублей

В Новосибирске на одном из сайтов объявлений появился Cadillac 2026 года за 39 миллионов рублей. Автомобиль предлагают привезти под заказ. Речь идёт о модели в комплектации Premium Luxury Platinum из обновлённой серии GMT 1XX.

У внедорожника чёрный пятидверный кузов, под капотом — бензиновый двигатель объёмом 6,2 литра мощностью 420 лошадиных сил. Коробка — автоматическая, привод — задний.

Одна из самых заметных особенностей машины — ярко-красный салон. Продавец уверяет, что автомобиль новый, не битый и находится в идеальном состоянии.

