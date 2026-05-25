В Новосибирске продают автограф группы «Иванушки International» за 30 тысяч рублей

Вчера в Новосибирске долгожданный концерт легендарной поп-группы «Иванушки International», и в городе уже появился коллекционный экземпляр, связанный с артистами. На местной доске объявлений «Авито» выставили на продажу календарь с автографами участников группы. Лот оформлен в деревянную рамку под стеклом, его размер — 45х60 см. Состояние указано как б/у, но судя по описанию, раритет сохранился хорошо. «Афтографы Иванушек International на календаре в деревянной рамке под стеклом. Размер 45х60 см», — говорится в объявлении. Цена вопроса — 30 000 рублей. Продавец прошёл проверку документов и значится как «Надёжный», отвечает потенциальным покупателям около часа. Учитывая сегодняшний концерт, интерес к лоту может быть особенно высоким.