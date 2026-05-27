сегодня
27 мая, 16:27
сегодня 12:20
общество

Две поликлиники на Чистякова и Виктора Уса в Новосибирске откроют до конца 2026 года

Фото: Сиб.фм / Freepik
Две строящиеся поликлиники в Новосибирске, которые возводят в рамках государственно-частного партнёрства, планируют сдать до конца 2026 года. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников во время прямой линии на телеканале ОТС.

Жители региона спросили главу области о судьбе медицинских учреждений на улицах Чистякова и Виктора Уса. Губернатор ответил, что сейчас работы на объектах идут хорошими темпами, а ранее возникшие вопросы финансирования из-за высокой кредитной ставки удалось решить. По его словам, поликлиники начнут принимать пациентов уже в этом году.

Общая мощность двух медицинских учреждений составит 1800 посещений в сутки. Вместе с действующей сетью филиалов новые объекты помогут повысить качество и доступность медпомощи для жителей города. Особое внимание, как подчеркнул глава региона, уделено оснащению поликлиник современным оборудованием — это должно улучшить условия оказания помощи в быстрорастущих районах Новосибирска.

Ранее сообщалось, что новая поликлиника в Бердске – продолжение большой программы по ремонту и строительству медучреждений в НСО.

