Две поликлиники на Чистякова и Виктора Уса в Новосибирске откроют до конца 2026 года

Две строящиеся поликлиники в Новосибирске, которые возводят в рамках государственно-частного партнёрства, планируют сдать до конца 2026 года. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников во время прямой линии на телеканале ОТС.

Жители региона спросили главу области о судьбе медицинских учреждений на улицах Чистякова и Виктора Уса. Губернатор ответил, что сейчас работы на объектах идут хорошими темпами, а ранее возникшие вопросы финансирования из-за высокой кредитной ставки удалось решить. По его словам, поликлиники начнут принимать пациентов уже в этом году.

Общая мощность двух медицинских учреждений составит 1800 посещений в сутки. Вместе с действующей сетью филиалов новые объекты помогут повысить качество и доступность медпомощи для жителей города. Особое внимание, как подчеркнул глава региона, уделено оснащению поликлиник современным оборудованием — это должно улучшить условия оказания помощи в быстрорастущих районах Новосибирска.

