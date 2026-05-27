сегодня 13:00
общество

Почётными жителями Новосибирска стали тренер Кузнецов, врач Юданов и посмертно архитектор Крячков

Фото: Сиб.фм / Freepik
Сегодня, 27 мая, совет депутатов Новосибирска тайным голосованием присвоил звание «Почётный житель города» тренеру по греко-римской борьбе Виктору Кузнецову, главному врачу областной больницы Анатолию Юданову и посмертно — архитектору Андрею Крячкову. Кандидатуру Кузнецова поддержали 47 парламентариев, Юданова — 48, Крячкова — 49 (единогласно).

Виктор Кузнецов — заслуженный тренер СССР и России. Он подготовил более 15 тысяч детей, воспитал олимпийских чемпионов Александра Карелина и Романа Власова, чемпиона мира Владимира Зубкова. Работал наставником сборной СССР на Олимпиаде-1988, тренировал российскую сборную на Играх 1992, 1996 и 2000 годов. Звание ему присвоили за большой вклад в развитие физкультуры и спорта в городе.

Анатолий Юданов — заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, доцент НГМУ. Возглавляет областную больницу с 2014 года, является главным хирургом Сибирского федерального округа и Новосибирской области. Отмечен за развитие здравоохранения и помощь жителям региона.

Андрей Крячков — один из самых известных сибирских архитекторов. По его проектам построены Стоквартирный дом, художественный и краеведческий музеи, театр «Красный факел», окружной дом офицеров. Мэр Максим Кудрявцев отметил, что в год 150-летия со дня рождения зодчего его имя неразрывно связано с обликом Новосибирска, а его творения стали символами города и частью исторического центра.

Начиная с 1910 года звание почётного жителя Новосибирска присвоено 58 людям. По словам главы города, их труд, талант и преданность делу стали важной частью истории города. Как сообщил вице-мэр Максим Останин, сейчас в Новосибирске проживает 19 почётных новосибирцев. С утверждёнными сегодня — 21 человек.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске наградили защитников Отечества.

Кристина Уколова
Журналист

