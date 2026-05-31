Промпроизводство в Новосибирской области показало снижение почти на 5%

Индекс промышленного производства в Новосибирской области за январь–апрель 2026 года составил 95,2% относительно того же периода 2025-го, в апреле этого года по сравнению апрелем прошлого года – 100,1%. Такую статистику обнародовал Новосибирскстат.

Положительную динамику в начале года продемонстрировали энергетический сектор и сфера тепло- и газоснабжения – здесь объёмы увеличились на 3,1%. Наибольший спад зафиксирован в отраслях водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов – минус 12,2%. Добыча полезных ископаемых сократилась на 10%, а обрабатывающие производства упали на 5,4%.

При этом промышленное производство в апреле 2026-го по сравнению с мартом этого же года выросло на 3%.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что объём инвестиций в сферу транспортировки и хранения по итогам 2025 года приблизился к 62 миллиардам рублей.