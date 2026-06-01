82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 14:01
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 14:01
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 12:40
общество

Новосибирская область заняла 29-е место в рейтинге семейного благосостояния

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Аналитики «РИА Рейтинг» выяснили, сколько денег остаётся у российских семей с детьми после всех необходимых ежемесячных платежей. В расчёт брали медианные зарплаты в каждом регионе, официальные прожиточные минимумы на взрослых и ребёнка, а также стоимость базовой потребительской корзины. Учитывались домохозяйства, где трудятся оба родителя.

Новосибирская область в итоговой таблице из восьмидесяти пяти субъектов заняла двадцать девятую позицию. По оценкам экспертов, после вычета минимальных жизненных расходов среднестатистическая семья с детьми в регионе может рассчитывать примерно на шестьдесят три тысячи рублей свободных средств в месяц. Сумма приведена в сопоставимых ценах, что позволяет сравнивать покупательную способность в разных уголках страны.

Первое место ожидаемо досталось Ямало-Ненецкому автономному округу, где у семьи потенциально остаётся до ста шестидесяти трёх тысяч рублей ежемесячно. В пятёрку лидеров также попали Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданская и Сахалинская области, а также Москва. На другом полюсе оказались республики Северного Кавказа и часть южных территорий. Там доходов родителей, по данным исследования, попросту не хватает на покрытие минимального набора обязательных трат.

Ранее сообщалось, что свыше 18 тысяч пассажиров новосибирского метро оплатили проезд улыбкой в мае.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.