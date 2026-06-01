Новосибирская область заняла 29-е место в рейтинге семейного благосостояния

Аналитики «РИА Рейтинг» выяснили, сколько денег остаётся у российских семей с детьми после всех необходимых ежемесячных платежей. В расчёт брали медианные зарплаты в каждом регионе, официальные прожиточные минимумы на взрослых и ребёнка, а также стоимость базовой потребительской корзины. Учитывались домохозяйства, где трудятся оба родителя.

Новосибирская область в итоговой таблице из восьмидесяти пяти субъектов заняла двадцать девятую позицию. По оценкам экспертов, после вычета минимальных жизненных расходов среднестатистическая семья с детьми в регионе может рассчитывать примерно на шестьдесят три тысячи рублей свободных средств в месяц. Сумма приведена в сопоставимых ценах, что позволяет сравнивать покупательную способность в разных уголках страны.

Первое место ожидаемо досталось Ямало-Ненецкому автономному округу, где у семьи потенциально остаётся до ста шестидесяти трёх тысяч рублей ежемесячно. В пятёрку лидеров также попали Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданская и Сахалинская области, а также Москва. На другом полюсе оказались республики Северного Кавказа и часть южных территорий. Там доходов родителей, по данным исследования, попросту не хватает на покрытие минимального набора обязательных трат.

