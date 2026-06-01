В Новосибирске появился официальный график ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год

Для выпускников Новосибирска и области утвердили официальные даты школьных экзаменов. График уже опубликован, чтобы родители и дети могли заранее всё спланировать.

Девятиклассники начнут с математики — её поставят на 2 июня. Дальше 6 июня пойдут информатика и иностранные языки, а 9 июня — русский язык. Все остальные предметы разбросали на 5, 16 и 19 июня. Для тех, кто не сможет прийти в основные дни, отвели резерв: 29 июня — математика, 2 июля — русский язык, 3 и 6 июля — все прочие дисциплины.

Одиннадцатиклассники стартуют 1 июня с истории, литературы и химии. Русский язык им предстоит 4 июня, а математика базовая и профильная — 8 июня. Обществознание и физику назначили на 11 июня. Биология, география и письменная часть иностранных языков ждут выпускников 15 июня. Устную часть языков и информатику развели на 18 и 19 июня. С 22 по 25 июня можно будет досдать всё, что пропустил. Результаты в Новосибирской области обещают выдать в среднем через 10–14 дней, а работы с резервных дней проверят побыстрее — за 7–10 суток. Узнать баллы реально через региональный центр обработки, школу, «Госуслуги» или официальный сайт ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что на ЕГЭ в Новосибирске установят глушилки сотовой связи и интернета.