Радио «Городская волна» 101,4 FM и Сиб.фм запускают новый вкусный розыгрыш совместно с «Силой Алтайской»!

С 1 по 26 июня приготовьте любимое блюдо с использованием тушеной говядины из золотой серии «Сила Алтайская», сделайте яркое фото и загрузите его на сайт Сиб.фм.

Это может быть аппетитное горячее, оригинальная закуска или ваше фирменное блюдо для праздничного стола — главное, чтобы в рецепте обязательно была тушеная говядина из золотой серии «Сила Алтайская». Покажите своё кулинарное мастерство, делитесь вкусными идеями и станьте частью большого конкурса.

Как участвовать:

— с 1 по 26 число приготовьте блюдо с продукцией «Сила Алтайская»;

— сделайте фото готового блюда на фоне банки тушенки «Сила Алтайская»;

— загрузите снимок на сайт Сиб.фм.

Голосуйте за самые оригинальные и красивые фото!

28 июня, в рамках празднования Дня города в Новосибирске, мы объявим имя победителя на главной сцене города и подарим ящик тушенки от «Сила Алтайская»

Главный приз:

Целый ящик тушёнки от «Сила Алтайская»!

Не упустите возможность проявить фантазию, поделиться своими кулинарными шедеврами и побороться за вкусный приз!

Партнер: Русская Ресурсная компания Сибирь» — производственное предприятие, расположенное в сердце Алтая.

Партнер: «Сила Алтайская» — золотая серия тушеного мяса.

Сроки проведения конкурса: с 01.06.2026 по 26.06.2026.

Подробная информация об организаторе, правилах участия, количестве призов и порядке их получения размещена на сайте sib.fm.

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