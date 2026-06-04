Потолки 3,6 метра и панорамные окна: какие резиденции предлагают в новом бизнес-квартале ГК «Расцветай»

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» — это не просто недвижимость, это статус, масштаб и ежедневное вдохновение.

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» – новая глава в развитии центра Новосибирска. Девелопер переосмысливает территорию легендарного ЦУМа, превращая ее в современный бизнес-квартал. Здесь воплощена концепция «15-минутного города», в котором можно реализовать все важные сценарии повседневной жизни.

В составе бизнес-квартала ГК «Расцветай» возведет три стильных корпуса —7-8-22 этажа — и устремленную ввысь 30-этажную башню-доминанту, которая сформирует вертикальный каркас проекта.

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» — проект, где жилые резиденции бизнес-класса, сервисные апартаменты 4+ звезды, бизнес-центр класса А, коммерческая недвижимость, трехуровневый паркинг объединены в единую экосистему.

Из панорамных окон нового проекта ГК «Расцветай» открываются виды на центр столицы Сибири.

Одним из плюсов жилых резиденций нового флагманского проекта ГК «Расцветай» — свободные планировки, позволяющие зонировать пространство с учетом индивидуальных потребностей. Высота потолков до 3,6 метров. Из панорамных окон открываются виды на центр столицы Сибири. Такое архитектурное решение подчеркивает статус проекта и ориентированность на покупателей, которые ценят престижное расположение и динамичный урбанистический пейзаж.

Естественным продолжением резиденции станет гранд-лобби. Интерьер которого выполнен в эстетике современных премиум пространств: благородная палитра отделки и натуральные материалы формируют выразительный, запоминающийся облик. Высота потолков 4,8 метра наполняет пространство светом и воздухом.

Премиальные апартаменты уровня 4+ звезды под управлением профессиональной УК «КЕЙПОРТ» из Санкт-Петербурга — новый стандарт делового и туристического проживания в столице Сибири.

В «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» всё, что нужно для ежедневной жизни — от любимого ресторана до коммерческого детского сада — находится в одном месте.

Бизнес- центр класса А в новом проекте ГК «Расцветай» — это более 12 000 кв.м. решений для бизнеса любого масштаба. Смарт-офисы 25-40 кв.м. подойдут для небольших коллективов и частных инвесторов. Пространства 70-100 кв. м. — возможность создания «открытых офисов», которые сегодня становятся стандартом для команд, ценящих гибкость, прозрачность процессов и комфортное взаимодействие. Есть и редкие для Новосибирска масштабные блоки от 150 кв. м. с полноценными представительскими зонами, переговорными, кухнями и комнатами отдыха.

«Мы создаем новую точку притяжения для бизнеса и ежедневной городской жизни. В центре нашей концепции — удобные пространства: жилые резиденции, апартаменты, бизнес-кластер и торговая галерея — все это синергию между разными аспектами повседневной жизни. К примеру, резидент апартаментов становится посетителем кафе, а работник офиса — клиентом фитнес-студии вечером. Мы уверены, что «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» станет новым стандартом комфортной жизни в сердце Новосибирска», — рассказали в пресс-службе девелопера.

Подробности:

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