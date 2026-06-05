AMCHI выступит на Дне города Новосибирска при поддержке радио «Городская волна» 101,4 FM

28 июня Новосибирск отметит День города масштабным праздником на Михайловской набережной. В этом году городское торжество будет объединено с празднованием Дня молодежи и пройдет при поддержке радио «Городская волна» 101,4 FM.

Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная программа, которая охватит самые разные направления — от спорта и творчества до музыки и семейного отдыха. Одним из ключевых событий станет Фестиваль уличной культуры и экстремального спорта. В течение дня на площадках пройдут соревнования по кикскутерингу, скейтбордингу, роллерблейдингу, BMX, воркауту, паркуру и уличным танцам.

На Михайловской набережной также развернутся тематические пространства для посетителей всех возрастов. Гости смогут посетить ярмарку локальных брендов, познакомиться с работой новосибирских ремесленников, увидеть граффити-джем с участием уличных художников, посетить выставку молодежных пространств города. Для семей будут организованы мастер-классы и игровые активности, а любителей музыки и кино ждут выступления творческих коллективов и показы фильмов под открытым небом в рамках проекта «Кино на траве».

Главным музыкальным событием Дня города станет вечерний концерт. Хедлайнером праздничной программы выступит популярный исполнитель AMCHI. Его выступление станет кульминацией масштабного городского праздника на Михайловской набережной.

Организаторы приглашают новосибирцев и гостей города провести этот день вместе, отметить День города, поддержать участников фестиваля и насладиться праздничной атмосферой в одном из самых популярных общественных пространств Новосибирска.

День города Новосибирска пройдет 28 июня на Михайловской набережной при поддержке радио «Городская волна». Вход на все площадки свободный.

Премиум партнер: Тесла_Н.

Телеканал “Первый развлекательный СТС».

Титульный партнер по безопасности: Союз охранных предприятий «КРУК_С».

Официальные партнеры мероприятия: Футбольный клуб «Сибирь».

Генеральный фуд-партнер: ресторан «Aziatish».

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