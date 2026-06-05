Диа-Веста оснастила обновлённую столовую ЗООЦ «Смена» информационными стендами

Компания Диа-Веста успешно завершила проект по оснащению обновлённой столовой ЗООЦ «Смена» информационными стендами.
В рамках сотрудничества с МАУ СОЦ «Территория развития» специалисты компании разработали и изготовили 5 современных информационных стендов для обеденного зала детского центра. Стенды размещены в недавно отремонтированной столовой и содержат важную информацию о правилах гигиены, этикете за столом и принципах здорового питания.
Социально-оздоровительный центр «Территория развития» специализируется на организации отдыха для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Новые информационные стенды стали важным элементом образовательной среды обновлённой столовой, помогая формировать у детей правильные пищевые привычки в непринуждённой и позитивной атмосфере.
На стендах представлена информация по следующим темам:
Правила мытья рук
Этикет за столом
Основы здорового питания
Рекомендации по правильному питанию
«Мы гордимся возможностью участвовать в развитии образовательной среды для детей. Проект с СОЦ «Территория развития» демонстрирует нашу приверженность социальным инициативам и стремлению способствовать формированию культуры здорового питания среди подрастающего поколения», — отметили в компании Диа-Веста.
Компания продолжает развивать направление социальных проектов, направленных на продвижение культуры здорового питания среди детей и подростков.
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