«Ростелеком» и Красноярский край подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры

«Ростелеком» и Красноярский край договорились о стратегическом партнерстве в создании инфраструктуры для цифрового развития региона. Соглашение на ПМЭФ-2026 подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Ключевым направлением сотрудничества станет совместное развитие, масштабирование и резервирование цифровой инфраструктуры как для органов власти, так и для бизнеса Красноярского края. Для этого руководство региона и компании проработают возможность поэтапного строительства центра обработки данных (ЦОД) на территории края и переноса в него информационных систем и ресурсов региональных органов власти, а также их подведомственных организаций. Реализацией проекта займется ИТ-сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД» (входит в группу «Ростелеком»). Компания уже предоставляет вычислительные мощности для размещения единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, к которой подключены лечебные учреждения Красноярского края.

Михаил Котюков, Губернатор Красноярского края:

«Технологическое лидерство, цифровизация, повышение качества жизни людей – наши общие приоритеты. Строительство регионального центра обработки данных обеспечит бесперебойную работу важных информационных систем, откроет новые возможности для ИТ-бизнеса, стартапов и инновационных компаний».

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»:

«Центр обработки данных — одно из ключевых звеньев, которое играет важнейшую роль в успешной цифровой трансформации. Любая цифровизация начинается со сбора, хранения и обработки данных. ЦОД — это очень сложный инженерный объект, который требует значительных инвестиций, и мы планируем совместно с правительством края проработать вопрос софинансирования и создания благоприятных условий для реализации проекта».

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»:

«Наши договоренности в очередной раз подчеркивают готовность включаться в решение крупных инфраструктурных задач Красноярского края и выступать в роли цифрового партнера региона. Обсуждаемых мощностей ЦОДа будет достаточно, чтобы частично удовлетворить потребности в вычислительных ресурсах соседних субъектов — Хакасии и Тывы».

Соглашение также предусматривает реализацию федеральных проектов и национальных программ, в том числе нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», направленных на повышение уровня цифровизации и кибербезопасности исполнительных органов власти Красноярского края. Помимо этого, стороны намерены совместно реализовывать социально значимые проекты, включая создание цифровой среды для образовательных учреждений.

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