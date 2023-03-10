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общество

Житель Новосибирска продаёт последний пакет из McDonald’s за 1 млн рублей

Фото Житель Новосибирска продаёт последний пакет из McDonald’s за 1 млн рублей
Фото Житель Новосибирска продаёт последний пакет из McDonald’s за 1 млн рублей

Фото: Авито

В Новосибирске выставили на продажу «последний пакет» McDonald’s.

Житель Новосибирска опубликовал объявление о продаже «последнего пакета» из ресторана быстрого питания McDonald’s. Предложение появилось на сайте «Авито». Стоимость лота — 1 млн рублей.

Новосибирец заявил, что пакет в идеальном состоянии. Кроме того, продавца интересует обмен на новый автомобиль — потенциальному покупателю предлагают заменить пакет на новый BMW или Mercedes.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают эксклюзивные наручные часы за 20 млн рублей. Автор объявления утверждает, что эти часы — подарок одному из крупных начальников железных дорог в 1998 году на 160-летний юбилей отрасли в России. Ценность аксессуара продавец объяснил тем, что подарок сделал министр путей сообщения, которым тогда был Николай Аксёненко.

Напомним, в Новосибирске продается iPhone с бриллиантами за 50 млн рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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