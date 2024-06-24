Медведь рядом с могилой и новая схема мошенничества: главные новости Новосибирска за 24 июня

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за понедельник, 24 июня.

Мама погибшего студента НГТУ Алексея Дмитриченко повстречала медведя возле могилы сына на кладбище Усть-Кута. Ольга прислала видео корреспонденту Сиб.фм, на котором запечатлен медвежонок. Женщина боялась, что на кладбище придёт мать животного.

Как сообщили в пресс-службе АО «РЭС», сегодня ночью в Новосибирской области молния ударила в ЛЭП, после чего образовалась воронка и оплавился песок.

Сегодня, 24 июня, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал указ о назначении нового начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства — им стал Александр Морозов. Об этом сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

В России появилась новая схема мошенничества, о которой рассказал житель Новосибирска корреспонденту Сиб.фм. По словам Алексея (имя изменено), с ним связался якобы представитель одной из компаний по мобильной связи, предложив продлить срок использования сим-карты. Подробности в материале.